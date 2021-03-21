«Слуга народу» ініціює позачергове засідання Ради через постраждалий Офіс Зеленського

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Постраждала будівля Офісу президента, фото: Офіс президента
«Слуга народу» ініціює позачергове засідання Ради через постраждалий Офіс Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n152048-sluga-narodu-iniciuie-pozachergove-zasidannya-rady-cherez-postrajdalyy-ofis-zelenskogo.htmlРакурс
Фракція «Слуга народу» ініціює позачергове засідання Верховної Ради через події, які сталися вчора, 20 березня, біля будівлі Офісу президента у Києві.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
На цьому позачерговому засіданні пропонують заслухати правоохоронців.
Всі громадяни країни повинні знати прізвище організатора вчорашніх провокацій на Банковій. Винні мають бути покарані, — заявив у своєму Telegram-каналі член «Слуги народу» Олександр Качура.
Верховна Рада нещодавно пішла на тритижневий карантин через погіршення в Україні ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19, тож наступне пленарне засідання відбудеться лише 13 квітня.
На думку народного депутата з фракції «Голос» Олександри Устінової, потрібно також зібрати позачергове засідання щодо ситуації з COVID-19.
Якщо слуги хочуть збирати позачергове по розбитій шибці, то пропоную також зібрати по десятках тисяч померлих від ковіду, яких вбила ваша влада і ваш міністр. В яких немає кисню в лікарнях і вакцинації. Повірте, це людям зараз набагато важливіше, — вважає Устинова.
Нагадаємо, у Зеленського суму збитків, завданих будівлі Офісу президента в результаті подій 20 березня, оцінили в приблизно 2 млн грн.
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