«Слуга народа» инициирует внеочередное заседание Рады из-за пострадавшего Офиса Зеленского

Пострадавшее здание Офиса президента, фото: Офис президента

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Фракция «Слуга народа» инициирует внеочередное заседание Верховной Рады из-за событий, которые произошли вчера, 20 марта, у здания Офиса президента в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

На этом внеочередном заседании предлагают заслушать правоохранителей.

Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой. Виновные должны быть наказаны, — заявил в своем Telegram-канале член «Слуги народа» Александр Качура.

Верховная Рада недавно пошла на трехнедельный карантин из-за ухудшения в Украине ситуации с Коронавирусная болезнью COVID-19, поэтому следующее пленарное заседание состоится только 13 апреля.

По мнению народного депутата из фракции «Голос» Александры Устиновой, нужно также собрать внеочередное заседание по ситуации с COVID-19.

Если слуги хотят собирать внеочередное по разбитой стекле, то предлагаю также собрать по десяткам тысяч умерших от ковида, которых убила ваша власть и ваш министр. В которых нет кислорода в больницах и вакцинации. Поверьте, это людям сейчас гораздо важнее, — считает Устинова.



Напомним, в Зеленского сумму убытков, причиненных здания Офиса президента в результате событий 20 марта, оценили в примерно 2 млн грн.