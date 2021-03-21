В ряде регионов Украины ожидается мокрый снег, фото: kp.ua

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Погода в Украине 22 марта будет с небольшим мокрым снегом в западных, северных и местами центральных областях.

В части южных областей также ожидаются осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 марта предполагает отсутствие осадков ночью, а также мокрый снег с дождем днем. Ночью столбики термометров опустятся до −1…−3°, днем — поднимутся до +3 …+5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове предусматривает мокрый снег с дождем в течение следующих суток. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — +4…+6°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью и с дождем днем. Термометры ночью покажут −1…−3°, днем — +4…+6°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков. Ночью температура воздуха составит −2…−4°, днем — +5…+7°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков. Ожидается температура воздуха −2…−4° ночью и +4…+6° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 22 марта предусматривает мокрый снег с дождем в течение суток. Ночью температура составит −1…−3°, днем воздух прогреется до +5…+7°. Ветер северо-западный, 5−10 м / с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 марта будет достаточно неспокойной, ожидаются возмущения, а также магнитная буря в начале суток.