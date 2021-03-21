У низці регіонів України очікується мокрий сніг, фото: kp.ua

https://racurs.ua/ua/n152047-magnitna-burya-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-22-bereznya-karta.html

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Погода в Україні 22 березня буде з невеликим мокрим снігом у західних, північних та місцями центральних областях.

У частині південних областей також очікуються опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 22 березня передбачає відсутність опадів вночі, а також мокрий сніг з дощем вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові передбачає мокрий сніг з дощем протягом наступної доби. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — +4…+6°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі та з дощем вдень. Термометри вночі покажуть −1…−3°, вдень — +4…+6°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме −2…−4°, вдень — +5…+7°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів. Очікується температура повітря −2…−4° вночі та +4…+6° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 22 березня передбачає мокрий сніг з дощем протягом доби. Вночі температура становитиме −1…−3°, вдень повітря прогріється до +5…+7°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 22 березня буде досить неспокійним, очікуються збурення, а також магнітна буря на початку доби.