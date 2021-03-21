Стало известно имя убитого снайпером украинского военного

На Донбассе 20 марта погиб украинский военный, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n152050-stalo-izvestno-imya-ubitogo-snayperom-ukrainskogo-voennogo.html

Ракурс

На Донбассе 20 марта куля вражеского снайпера унесла жизни украинского военного Кирилла Быковского из города Кропивницкого.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко.

Есть тяжелая весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам, — отметил Назаренко.

Солдат Кирилл Быковский, 1992 года рождения, погиб в результате полученного в правое плечо огнестрельного ранения, сообщает издание «Новинарня» со ссылкой на заместителя областного военного комиссара Петра Герасимьяка.

Утром завтрашнего дня, 22 марта, запланировано вскрытие, после чего тело бойца привезут в Кропивницкий. Прощание с военным должно состояться 23 марта.

Напомним, оперативно-тактическия группировка «Север» ранее сообщала о гибели украинского военного вследствие полученного в районе населенного пункта Шумы Донецкой области ранения.