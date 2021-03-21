В Николаеве усиливают карантин, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n152051-nikolaev-vvodit-strogiy-karantin-detali.html

Ракурс

В Николаеве с 24 марта вводится строгий карантин из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Эти ограничения будут действовать до 4 апреля включительно, сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук мэр города Виталий Ким.

Все очень плохо, мы уверенно идем к «красной зоне», — подчеркнул Ким. — Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение — вводим более строгие карантинные ограничения в рамках «оранжевой зоны».

По словам мэра Николаева, город уже в «красной» зоне по одному из показателей — количеству госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения, который составляет 101,15 (при допустимом не более, 60 на 100 тыс. населения).

Если действующие темпы распространения болезни сохраняться, то в ближайшие дни город войдет в «красную» зону из-за превышения еще одного показателя — загруженности коек, обеспеченных медицинским кислородом. Сейчас этот показатель составляет 64,72% при допустимом не более, чем 65%.

В Николаеве будут запрещены:

работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, концертных залов);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

работа ярмарок «выходного дня»;

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и т. д.);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе;

парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. На тех же условиях будут работать и фитнес и спортивные залы (но без групповых занятий);

детские сады будут работать;

школы после каникул вернутся к учебе, однако она будет происходить дистанционно;

на дистанционную работу переходят все предприятия и организации бюджетной сферы;

частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры;

большим продуктовым магазинам рекомендовано вести «специальные часы посещения» для граждан пожилого возраста;

рынкам разрешено работать до следующего воскресенья;

общественный транспорт будет работать в обычном режиме (с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров, масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%).