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Коронавирус в Украине. Фото: Istock

Новые зоны карантина — еще одна область «покраснела» (ИНФОГРАФИКА)

22 мар 2021, 11:14
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Коронавирус в Украине продолжает бушевать, а «красных» зон становится все больше. Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование в Украине.

В «красную» зону карантина попали сразу семь регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Карантинное зонирование. Инфографика: МинздравТак, «красную» зону ввели в следующих областях:

  • г. Киев и Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Одесской области;
  • Сумской области;
  • Черновицкой области.

Сообщается, что в Сумской области в течение трех дней были превышены показатели количества выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4, а норма 60).


В «оранжевой» зоне остались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Другие регионы находятся в «желтой» зоне.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Николаеве с 24 марта вводится строгий карантин из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Эти ограничения будут действовать до 4 апреля включительно.

Источник: Ракурс


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