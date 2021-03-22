Новые зоны карантина — еще одна область «покраснела» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152071-novye-zony-karantina-esche-odna-oblast-pokrasnela-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает бушевать, а «красных» зон становится все больше. Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование в Украине.
В «красную» зону карантина попали сразу семь регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, «красную» зону ввели в следующих областях:
- г. Киев и Киевской области;
- Житомирской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Одесской области;
- Сумской области;
- Черновицкой области.
Сообщается, что в Сумской области в течение трех дней были превышены показатели количества выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4, а норма 60).
В «оранжевой» зоне остались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Другие регионы находятся в «желтой» зоне.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Николаеве с 24 марта вводится строгий карантин из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Эти ограничения будут действовать до 4 апреля включительно.