“Київ відпочиває” - протести в Англії переросли у вандалізм, підпали авто й сутички

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Протест у Бристолі на заході Англії, який проходив під гаслом «Скажи ні поліцейській державі» проти ухвалення закону щодо розширення прав силовиків під час розгону вуличних акцій, супроводжувався безладами, бійками з правоохоронцями, підпалами авто й актами вандалізму.

Відомо, що близько 5 тис. активістів зібралися на мирну демонстрацію у центрі Бристоля в неділю. Згодом протестувальники атакували поліцейський відділок, били шибки, кидали петарди. Внаслідок цих подій 20 офіцерів дістали поранень, 12 службових авто й ще дев’ять машин на парковці були підпалені або потрощені. Після безладів поліція заарештувала сімох осіб, пише 22 березня Daily Mail.

Кілька правоохоронців були серйозно травмовані — у них зламані руки і ребра, одного силовика шпиталізували з підозрою на пневмоторакс. Кореспондент BBC повідомив, що спершу акція починалася мирно, але поступово ситуація вийшла з-під контролю. Усіх причетних до нічних подій влада пообіцяла знайти і притягти до відповідальності.

Правоохоронці наголошують, що деякі учасники протестів одразу були налаштовані на бійку з поліцією. Причиною протестів став новий законопроект, який передбачає суттєве розширення повноважень поліції — зокрема, щодо обмеження вуличних мітингів й розширення права поліцейських під час розгону вуличних акцій.