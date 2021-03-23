Верховная Рада 26 марта соберется на внеочередное заседание, фото: Андрей Нестеренко

https://racurs.ua/n152124-stalo-izvestno-kogda-rada-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie.html

Ракурс

Верховная Рада в пятницу, 26 марта, соберется на внеочередное заседание.

Во время этого заседания планируют рассмотреть не только недавние резонансные события у здания Офиса президента в Киеве, но и другие вопросы, среди которых могут быть, в частности, «евробляхи». Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на депутата из «Слуги народа» Алексея Устенко.

Также о проведении внеочередного заседания в пятницу сообщает в своем Telegram-канале другой депутат из «Слуги народа» Александр Качура.

Повестка дня будет позже. Но я буду предлагать также включить вопрос о тарифах, ФЛП и доступной растаможке авто, — отметил Качура.

В Верховную Раду уже поступил проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта возле здания Офиса президента. Об этом сообщается на сайте Рады.

Проект постановления зарегистрирован под номером 5295, его инициаторами указаны 130 депутатов из «Слуги народа». Текст документа пока не обнародован.

Напомним, ряд компаний за 250−300 тыс. грн готовы отмыть пострадавший в результате событий 20 марта фасад здания Офиса президента.