США сомневаются в победных заявлениях AstraZeneca. Фото:

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Британско-шведская компания AstraZeneca должна пересмотреть данные об эффективности своей вакцины от коронавируса.

Компания могла включить устаревшую информацию в отчет о испытании своей вакцины от COVID-19, разработанной ею совместно с Оксфордским университетом, что, возможно, не позволило сформировать полное представление об эффективности данного препарата. Об этом заявили в американском Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID).

В заявлении, которое было опубликовано на веб-странице Министерства здравоохранения и социальных служб США, указывается, что 22 марта независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) известил AstraZeneca о возникшей озабоченности относительно заявлений об эффективности вакцины. Такое же заявление было направлено Управлению биомедицинских разработок и перспективных исследований (BARDA).

Мы настоятельно призываем компанию пересмотреть во взаимодействии с DSMB данные по эффективности и обеспечить в максимально короткие сроки публикацию наиболее точных и последних по времени данных о проведенном испытании, — говорится в заявлении NIAID.

Напомним, британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что исследования в США, Чили и Перу показали 79% эффективность ее вакцины против коронавируса и 100% против тяжелого течения болезни.