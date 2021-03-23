США сумніваються в переможних заявах AstraZeneca. Фото:

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Британсько-шведська компанія AstraZeneca повинна переглянути дані про ефективність своєї вакцини від коронавірусу.

Компанія могла включити застарілу інформацію в звіт про випробування своєї вакцини від COVID-19, розробленої нею спільно з Оксфордським університетом, що, можливо, не дозволило сформувати повного уявлення про ефективність даного препарату. Про це заявили в американському Національному інституті алергічних та інфекційних захворювань (NIAID).

У заяві, яка була опублікована на веб-сторінці Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США, вказується, що 22 березня Незалежний комітет із моніторингу даних та безпеки суб'єктів дослідження (DSMB) сповістив AstraZeneca про виниклу заклопотаність щодо заяв про ефективність вакцини. Така ж заява була направлена Управлінню біомедичних розробок і перспективних досліджень (BARDA).

Ми настійно закликаємо компанію переглянути у взаємодії з DSMB дані по ефективності і забезпечити в максимально короткі терміни публікацію найбільш точних і останніх за часом даних про проведене випробування, — йдеться в заяві NIAID.

Нагадаємо, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила, що дослідження в США, Чилі і Перу показало 79% ефективність її вакцини проти коронавірусу і 100% проти тяжкого перебігу хвороби.