Коронавірус в Україні. Фото: Istock

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Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, а інформація про те, що інфекцію частіше підхоплює молодь, почала зустрічатися все частіше.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) спростували цю поширену думку — там заявили, що найбільша частка людей з коронавірусом — люди похилого віку. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на МОЗ.





Повідомляється, що за 2020 рік на коронавірус в Україні перехворіли переважно люди віком 60+. У МОЗ проаналізували помісячно вікову частку хворих з серпня 2020 року по березень 2021 року та кількість померлих за цей період. З’ясувалося, що структура захворюваності за віком майже не змінилася.





Найбільше частка захворілих людей у віковій групі віком 50−59 років та 60 і старше. Водночас останні три місяці бачимо зростання саме у віковій групі 60+, — розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



У МОЗ наголосили, що найбільш критично захворювання коронавірусом протікає для людей з категорії 60+. 75−80% усіх летальних випадків реєструють саме в цій віковій групі. Також люди похилого віку більше схильні до повторного інфікування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найбільш уразливими до коронавірусної хвороби COVID-19 залишаються люди похилого віку. Ця вікова категорія все ще у «червоній зоні» ризику, оскільки найбільша частка захворілих саме у віковій групі 50−59 років, 60 та старше.