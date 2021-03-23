Водія російського дипломата підозрюють у продажі крадених велосипедів, фото: «Своё ТВ»

https://racurs.ua/ua/n152121-300-kradenyh-velosypediv-prodav-spivrobitnyk-konsulstva-rf-u-strasburzi.html

Ракурс

Громадянина РФ, водія дипломата з російського консульства у Страсбурзі (Франція), підозрюють у продажі крадених велосипедів.

За версією французьких правоохоронців, він продав близько 300 велосипедів, часто електровелосипедів, загальною вартістю близько 100 тис. євро, повідомляє France Bleu.

Крадені велосипеди продавалися через сайт дрібних оголошень Leboncoin.

Відповідне розслідування розпочалося на початку лютого — після випадку з викраденням велосипеда у колишнього заступника мера Страсбурга Алена Фонтанеля, велосипед якого був прив’язаний поруч із входом до представництва Франції у Раді Європи.

Фонтанель через кілька днів виявив в інтернеті оголошення про продаж свого викраденого велосипеда. Поліція домовилася про зустріч з продавцем, місце якої було призначене перед входом в російське консульство.

Підозрюваного затримали, проте згодом відпустили. Коли слідчі спробували ще раз його допитати, виявилося, що він вже виїхав до Росії «через проблеми зі здоров’ям». Підозрюваного оголошено в розшук.

У консульстві РФ відмовилися коментувати цей інцидент з міркувань захисту персональних даних.