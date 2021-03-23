Водителя российского дипломата подозревают в продаже краденых велосипедов, фото: «Своё ТВ»

https://racurs.ua/n152121-300-kradenyh-velosipedov-prodal-sotrudnik-konsulstva-rf-v-strasburge.html

Ракурс

Гражданина РФ, водителя дипломата из российского консульства в Страсбурге (Франция), подозревают в продаже краденых велосипедов.

По версии французских правоохранителей, он продал около 300 велосипедов, часто электровелосипедов, общей стоимостью около 100 тыс. евро, сообщает France Bleu.

Краденые велосипеды продавались через сайт мелких объявлений Leboncoin.

Соответствующее расследование началось в начале февраля — после случая с похищением велосипеда у бывшего заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля, велосипед которого был привязан рядом с входом в представительство Франции в Совете Европы.

Фонтанель спустя несколько дней обнаружил в интернете объявление о продаже своего похищенного велосипеда. Полиция договорилась о встрече с продавцом, место которой было назначено перед входом в российское консульство.

Подозреваемого задержали, однако впоследствии отпустили. Когда следователи попытались еще раз его допросить, оказалось, что он уже уехал в Россию «из-за проблем со здоровьем». Подозреваемый объявлен в розыск.

В консульстве РФ отказались комментировать этот инцидент из соображений защиты персональных данных.