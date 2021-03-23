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Ракурс

Бойня в США — десять человек погибли в супермаркете (ФОТО, ВИДЕО)

23 мар 2021, 09:30
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Стрельба в штате Колорадо произошла 23 марта в супермаркете. Погибли десять человек, в том числе полицейский.

Чрезвычайное происшествие произошло в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо.

Источник в полиции сообщил ABC news, что полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе на парковке у супермаркета, поступившее примерно в 14.30 по местному времени. После этого вооруженный винтовкой подозреваемый открыл по ним огонь. В результате 51-летний офицер полиции Эрик Телли, приехавший на место первым, погиб.

Бойня в США - десять человек погибли в супермаркете, скриншот видео

Бойня в США - десять человек погибли в супермаркете, фото - Reuters

После этого подозреваемый был ранен и взят под стражу. Его отправили в местную больницу. Полиция не назвала его имени и возможные мотивы. Агентство Reuters опубликовало видео задержания и госпитализации подозреваемого.

Всего во время стрельбы в супермаркете и на его парковке убиты десять людей. По данным полиции, подозреваемый стал единственным человеком с серьезными травмами, который выжил, пишет Reuters.

Погибший полицейский, фото — Твиттер полиции Колорадо

На видео, размещенном в YouTube местным журналистом с места происшествия, были видны тела людей как внутри супермаркета, так и на парковке.

О мотивах поступка мужчины, устроившего стрельбу, не сообщается. Полиция заявила, что для предварительного расследования понадобится около пяти дней.


17 марта в США в результате бойни, устроенной в трех азиатских массажных салонах, погибли восемь человек. Все эти салоны стали объектом нападения одной и той же человека. По подозрению в массовом убийстве в Атланте и ее окрестностях задержали 21-летнего юноши.


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