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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: DW

Коронавирус в Украине — за сутки умерли более 330 больных (ИНФОГРАФИКА)

23 мар 2021, 08:59
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 марта, унес жизни еще 333 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Всего за сутки в Украине выявлены 11 тыс. 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 606 детей и 357 медработников.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Одесской области — 1 тыс. 122;
  • Киеве — 1 тыс. 50;
  • Львовской области — 995;
  • Харьковской области — 843;
  • Киевской области — 727.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 519 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 266,4 тыс. человек.

Выздоровели за сутки 8 тыс. 44 больных.

За сутки проведены 88 тыс. 673 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 565 тыс. 732 человека;
  • выздоровели 1 млн 268 тыс. 886 пациентов;
  • зафиксирован 30 тыс. 431 летальный случай.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины недавно назвали наиболее уязвимую к коронавирусу категорию населения.

Источник: Ракурс


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