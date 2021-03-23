В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: DW

https://racurs.ua/n152119-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-bolee-330-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 марта, унес жизни еще 333 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Всего за сутки в Украине выявлены 11 тыс. 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 606 детей и 357 медработников.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Одесской области — 1 тыс. 122;

Киеве — 1 тыс. 50;

Львовской области — 995;

Харьковской области — 843;

Киевской области — 727.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 519 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 266,4 тыс. человек.

Выздоровели за сутки 8 тыс. 44 больных.

За сутки проведены 88 тыс. 673 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 1 млн 565 тыс. 732 человека;

выздоровели 1 млн 268 тыс. 886 пациентов;

зафиксирован 30 тыс. 431 летальный случай.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины недавно назвали наиболее уязвимую к коронавирусу категорию населения.