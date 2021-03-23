Коронавірус в Україні — за добу померли понад 330 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152119-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-ponad-330-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 22 березня, забрав життя ще 333 хворих.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Загалом за добу в Україні виявлено 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 606 дітей та 357 медпрацівників.
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в таких регіонах України:
- Одеській області — 1 тис. 122;
- Києві — 1 тис. 50;
- Львівській області — 995;
- Харківській області — 843;
- Київській області — 727.
Госпіталізували за добу 2 тис. 519 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 266,4 тис. осіб.
Одужали за добу 8 тис. 44 хворих.
За добу здійснено 88 тис. 673 тестування на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 565 тис. 732 особи;
- одужали 1 млн 268 тис. 886 пацієнтів;
- зафіксовано 30 тис. 431 летальний випадок.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України нещодавно назвали найбільш вразливу до коронавірусу категорію населення.