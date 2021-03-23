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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: DW

Коронавірус в Україні — за добу померли понад 330 хворих (ІНФОГРАФІКА)

23 бер 2021, 08:59
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 22 березня, забрав життя ще 333 хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Загалом за добу в Україні виявлено 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 606 дітей та 357 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в таких регіонах України:

  • Одеській області — 1 тис. 122;
  • Києві — 1 тис. 50;
  • Львівській області — 995;
  • Харківській області — 843;
  • Київській області — 727.

Госпіталізували за добу 2 тис. 519 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 266,4 тис. осіб.

Одужали за добу 8 тис. 44 хворих.

За добу здійснено 88 тис. 673 тестування на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 млн 565 тис. 732 особи;
  • одужали 1 млн 268 тис. 886 пацієнтів;
  • зафіксовано 30 тис. 431 летальний випадок.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України нещодавно назвали найбільш вразливу до коронавірусу категорію населення.

Джерело: Ракурс


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