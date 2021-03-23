В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: DW

https://racurs.ua/ua/n152119-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-ponad-330-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 22 березня, забрав життя ще 333 хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Загалом за добу в Україні виявлено 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 606 дітей та 357 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в таких регіонах України:

Одеській області — 1 тис. 122;

Києві — 1 тис. 50;

Львівській області — 995;

Харківській області — 843;

Київській області — 727.

Госпіталізували за добу 2 тис. 519 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 266,4 тис. осіб.

Одужали за добу 8 тис. 44 хворих.

За добу здійснено 88 тис. 673 тестування на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 565 тис. 732 особи;

одужали 1 млн 268 тис. 886 пацієнтів;

зафіксовано 30 тис. 431 летальний випадок.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України нещодавно назвали найбільш вразливу до коронавірусу категорію населення.