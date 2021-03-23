З «Голосу» можуть виключити шістьох депутатів

Шести депутатам з «Голосу» погрожують виключенням, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n152118-z-golosu-mojut-vykluchyty-shistoh-deputativ.html

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З партії «Голос» можуть виключити шістьох народних обранців, які підтримали рішення про направлення до Конституційного суду законопроекту № 5133 про призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР.

Член парламентської фракції «Голос» Ярослав Юрчишин заявив про це в коментарі виданню НВ.

Шести членам партії дали останнє попередження з загрозою виключення, — зазначив нардеп.

Зазначається, що з партії «Голос» можуть виключити таких депутатів:

Ярослава Юрчишина;

Олександру Устинову;

Соломію Бобровську;

Романа Лозинського;

Володимира Цабаля;

Ольгу Стефанишину.

Юрчишин вважає, що виключення цих депутатів з «Голосу» є лише питанням часу.

В нас світоглядні розходження з питань розбудови партії та позиціонування. Наприклад, керівництво партії та фракції реєструє законопроєкт, який знижує спроможність НАЗК перевіряти партійні фінанси. Членам фракції його навіть не показали, — розповів нардеп.

Водночас у прес-службі «Голосу» в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» заявили, що партія в цьому році не ухвалювала рішень про виключення будь-кого зі своїх лав, проте зазначили, що минулого тижня політрада партії розглядала питання голосування деяких членів політсили за законопроект № 5133.

В прес-службі «Голосу» стверджують, що цей законопроект спрямований на позбавлення НАБУ та ДБР незалежності і є політичною підтримкою «атаки на антикорупційні органи».

В політсилі наголошують, що систематично виступали проти посилення повноважень президента, зокрема й у питанні призначення очільників НАБУ та ДБР.

Саме тому таке голосування є порушення послідовної позиції партії, — наголошують у прес-службі «Голосу».

Нагадаємо, звернення до КСУ щодо законопроекту № 5133 Верховна Рада підтримала 16 березня.