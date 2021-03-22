Відмити офіс Зеленського від фарби зголосилися майже 10 компаній

Відмити офіс Зеленського заголосилися майже 10 компаній. Фото: ukraina.ru

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Наслідки погрому фасаду будівлі Офісу президента готові ліквідувати майже 10 компаній.

Клінінгові фірми, які запропонували свої послуги з ліквідації фарби з граніту та стін, оцінили свою роботу в 250−300 тис. грн. Ці компанії вже оцінили обсяг робіт. Про це 22 березня повідомила прес-служба Офісу президента.

Триває підбір компаній та підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт. Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, серед іншого окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння, — зазначили у Зеленського.



На Банковій додали, що зараз Державне управління справами вибирає компанії, які будуть виконувати різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, чия вартість послуг буде найменшою.

Нагадаємо, журналісти стверджують, що у київських клінінгових компаніях заявили, що готові відмити граніт і реставрувати двері Офісу президента за 50 тис. грн, а не за 2 млн грн.