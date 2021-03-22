23 березня відзначають день метеоролога. Фото: irg77.ru

https://racurs.ua/ua/n152116-23-bereznya-vidznachaut-den-svyatogo-kindrata-ta-den-meteorologa.html

Ракурс

Зазвичай цього дня господарі рили канали і відводили воду від будинку, щоб уникнути підтоплень. Крім того, вже 23 березня чекали на першу весняну грозу.

Народні прикмети на 23 березня:

Журавлі прилетіли — весна буде теплою.

Холодний вітер — зима ще довго протримається.

Навколо Місяця видно кола — скоро піде дощ.

Туман вранці стелиться — на гарну погоду.

Хмари біжать по небу — на теплу і дощову погоду.

У світі 23 березня відзначають День метеоролога, оскільки щороку цього дня з 1961 року під егідою ООН проходить Всесвітній день метеорології. Також 23 березня відзначають день Пакистану, день визволення Південної Африки та День цуценя.

23 березня в історії:

1806 рік — в Англії заборонили работоргівлю.

1857 рік — встановлено перший у світі безпечний ліфт.

1918 рік — Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

1928 рік — Кам’янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником.

1944 рік — засновували Київський ботанічний сад.

1965 рік — у космос полетів перший американський екіпаж з двох осіб.

23 березня, іменини відзначають Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій та Федір.

Нагадаємо, 22 березня у світі відзначали Всесвітній день водних ресурсів та День таксиста.