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Ракурс
23 березня відзначають день метеоролога. Фото: irg77.ru

23 березня відзначають день святого Кіндрата та День метеоролога

22 бер 2021, 22:46
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Зазвичай цього дня господарі рили канали і відводили воду від будинку, щоб уникнути підтоплень. Крім того, вже 23 березня чекали на першу весняну грозу.

Народні прикмети на 23 березня:

  • Журавлі прилетіли — весна буде теплою.
  • Холодний вітер — зима ще довго протримається.
  • Навколо Місяця видно кола — скоро піде дощ.
  • Туман вранці стелиться — на гарну погоду.
  • Хмари біжать по небу — на теплу і дощову погоду.

У світі 23 березня відзначають День метеоролога, оскільки щороку цього дня з 1961 року під егідою ООН проходить Всесвітній день метеорології. Також 23 березня відзначають день Пакистану, день визволення Південної Африки та День цуценя.

23 березня в історії:


  • 1806 рік — в Англії заборонили работоргівлю.
  • 1857 рік — встановлено перший у світі безпечний ліфт.
  • 1918 рік — Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.
  • 1928 рік — Кам’янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником.
  • 1944 рік — засновували Київський ботанічний сад.
  • 1965 рік — у космос полетів перший американський екіпаж з двох осіб.

23 березня, іменини відзначають Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій та Федір.

Нагадаємо, 22 березня у світі відзначали Всесвітній день водних ресурсів та День таксиста.

Джерело: Ракурс


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