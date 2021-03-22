Ракурсhttps://racurs.ua/
23 березня відзначають день метеоролога. Фото: irg77.ru
23 березня відзначають день святого Кіндрата та День метеорологаhttps://racurs.ua/ua/n152116-23-bereznya-vidznachaut-den-svyatogo-kindrata-ta-den-meteorologa.htmlРакурс
Зазвичай цього дня господарі рили канали і відводили воду від будинку, щоб уникнути підтоплень. Крім того, вже 23 березня чекали на першу весняну грозу.
Народні прикмети на 23 березня:
- Журавлі прилетіли — весна буде теплою.
- Холодний вітер — зима ще довго протримається.
- Навколо Місяця видно кола — скоро піде дощ.
- Туман вранці стелиться — на гарну погоду.
- Хмари біжать по небу — на теплу і дощову погоду.
У світі 23 березня відзначають День метеоролога, оскільки щороку цього дня з 1961 року під егідою ООН проходить Всесвітній день метеорології. Також 23 березня відзначають день Пакистану, день визволення Південної Африки та День цуценя.
23 березня в історії:
- 1806 рік — в Англії заборонили работоргівлю.
- 1857 рік — встановлено перший у світі безпечний ліфт.
- 1918 рік — Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.
- 1928 рік — Кам’янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником.
- 1944 рік — засновували Київський ботанічний сад.
- 1965 рік — у космос полетів перший американський екіпаж з двох осіб.
23 березня, іменини відзначають Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій та Федір.
Нагадаємо, 22 березня у світі відзначали Всесвітній день водних ресурсів та День таксиста.
.