ВООЗ розкритикувала багаті країни через нерівний розподіл COVID-вакцин

ВООЗ розкритикувала багаті країни через нерівний розподіл вакцин. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n152115-vooz-rozkrytykuvala-bagati-krayiny-cherez-nerivnyy-rozpodil-covid-vakcyn.html

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Нерівний розподіл вакцин від коронавірусу між країнами обурив Всесвітню організацію охорони здоров’я.

У відомстві звинуватили у цьому багаті країни. Наголосили, що розрив між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах росте з дня у день. Відсутність рівних можливостей у доступі до COVID-вакцин у світі стала «катастрофічним моральним провалом». Про це 22 березня заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус на брифінгу у Женеві, повідомляється на сайті організації.

Я у січні казав, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не зробити термінових кроків для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, що мало було зроблено для запобігання йому, — зазначив він.



Також очільник організації підкреслив, що країни, які зараз щеплюють молодих і здорових людей, роблять це «коштом медиків та інших людей із групи ризику з інших країн». Гебреїсус упевнений, що це шлях, який веде до «самопоразки», оскільки, чим довше поширюватиметься коронавірус, тим більший ризик виникнення нових штамів.

Нагадаємо, 21 березня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз наразі не готовий ділитися вакцинами від коронавірусної хвороби COVID-19 з бідними країнами, поки ситуація з виробництвом цих медичних препаратів у ЄС не покращиться. Попри це Європейський Союз надалі підтримуватиме глобальну ініціативу COVAX, покликану надати доступ до «коронавірусних» вакцин країнам, що розвиваються.