ВОЗ раскритиковала богатые страны из-за неравного распределения COVID-вакцин

ВОЗ раскритиковала богатые страны из-за неравного распределения вакцин. Фото: liga.net

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Неравное распределение вакцин от коронавируса между странами возмутило Всемирную организацию здравоохранения.

В ведомстве обвинили в этом богатые страны. Отметили, что разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день. Отсутствие равных возможностей в доступе к COVID-вакцинам в мире стало «катастрофическим моральным провалом». Об этом 22 марта заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве, сообщается на сайте организации.

Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что мало было сделано для предотвращения его, — отметил он.



Также глава организации подчеркнул, что страны, которые сейчас прививают молодых и здоровых людей, делают это «за счет медиков и других людей из группы риска из других стран». Гебреисус уверен, что это путь, ведущий к «самопоражению», поскольку, чем дольше будет распространяться коронавирус, тем больше риск возникновения новых штаммов.

Напомним, 21 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от коронавірусної болезни COVID-19 с бедными странами, пока ситуация с производством этих медицинских препаратов в ЕС не улучшится. Несмотря на это Европейский Союз в дальнейшем будет поддерживать глобальную инициативу COVAX, призванную предоставить доступ к «коронавирусным» вакцинам развивающимся странам.