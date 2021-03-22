Серийный супергибрид от Mercedes испытал пилот «Формулы-1». Фото:

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Ракурс

Серийный супергибрид Mercedes-AMG One испытал семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выигравший шесть титулов с командой «Мерседес».

После теста гонщик назвал машину «дорожным автомобилем, о котором мечтает любой пилот Формулы-1». Он также отметил динамику автомобиля, заявив, что он «выстреливает, как пуля», в том числе на электротяге, и похвалил комфорт, характерный для всех автомобилей марки. Об этом сообщается на официальной странице Mercedes-AMG в Facebook.

Прототип супергибрида, показанный в 2017 году, действительно назывался Project One, однако позже марка сократила название до One. Пока неизвестно, какое имя получит серийная версия.

Гиперкар получил силовую установку от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. Это — бензиновый турбодвигатель V6 на 1,6-л, четыре электромотора, питающиеся от литий-ионных батарей, и роботизированная восьмидиапазонная коробка передач.

Установка выдает более 1 тыс. л. с., разгоняя автомобиль до 355 км/ч. Прототип этого авто разгонялся с места до 200 км/ч менее чем за 6 сек.

Всего с конвейера сойдет всего 275 машин Mercedes-AMG One, каждый из них стоит от 3 млн долл. Все гиперкары уже проданы, а поставки клиентам марка планирует начать к концу 2020 года.

Напомним, семикратного чемпиона «Формулы-1» и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона посвятили в рыцари. Имя автогонщика внесли в традиционный королевский новогодний список награждений.