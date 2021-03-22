Ермак прокомментировал погром Офиса президента. Фото: podrobnosti.ua

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Участники митинга за активиста Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили акцию протеста под Офисом президента, с самого начала были настроены на конфликт.

Поведение митингующих совершенно недопустимо для демократического государства, особенно во время войны. Об этом 22 марта заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-встречи с послами Евросоюза и стран «Большой семерки», передает пресс-служба ОП.

Люди, пришедшие на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, совершенно недопустимо для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость, — заявил он.

Также глава ОП заверил, что позиция президента Владимира Зеленского заключается в том, что все украинцы имеют беспрепятственное право на мирные акции, но то, что происходило, не является мирным протестом.

Напомним, в субботу, 20 марта, протест на Банковой в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко обернулся погромом. Хулиганы разбили окна в Офисе президента, а само здание заляпали краской. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания оцениваются примерно в 2 млн грн.

В Кабинете министров решительно осудили вандализм и надругательство над государственными символами во время митинга. Кроме того, в правительстве ожидают от МВД и СБУ проведения расследования событий и предоставления им соответствующей правовой оценки.