Єрмак прокоментував погром Офісу президента. Фото: podrobnosti.ua

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Учасники мітингу за активіста Сергія Стерненка, які 20 березня влаштували акцію протесту під Офісом президента, з самого початку були налаштовані на конфлікт.

Поведінка мітингувальників абсолютно неприпустимо для демократичної держави, особливо під час війни. Про це 22 березня заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі з послами Євросоюзу та країн «Великої сімки», передає прес-служба ОП.

Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, абсолютно неприпустимо для демократичної держави, яке знаходиться в стані війни і дуже дорогою ціною виборола своє право на свободу і незалежність, — заявив він.

Також глава ОП запевнив, що позиція президента Володимира Зеленського полягає у тому, що всі українці мають безперешкодне право на мирні акції, але те, що відбувалося, не є мирним протестом.

Нагадаємо, у суботу, 20 березня, протест на Банковій у Києві в підтримку активіста Сергія Стерненка обернувся погромом. Хулігани побили вікна в Офісі президента, а саму будівлю заляпали фарбою. За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі оцінюються приблизно у 2 млн грн.

У Кабінеті міністрів рішуче засудили вандалізм та наругу над державними символами під час мітингу. Крім того, в уряді очікують від МВС та СБУ проведення розслідування подій та надання їм відповідної правової оцінки.