Зеленський закликав ЄБРР приєднатися до приватизації в Україні. Фото: ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 22 березня провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Під час розмови глава держави запросив фінансову організацію приєднатися до розвитку інфраструктурних проектів та приватизації в Україні. Зеленський заявив, що завдяки інфраструктурним проектам було створено 190 тис. робочих місць під час пандемії коронавірусу. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський розповів главі ЄБРР про законопроекти, які допоможуть залучити інвесторів до реалізації інвестиційних проектів. Серед них законопроекти про концесії і про велику приватизацію.

Також було обговорено питання розвитку аграрного сектору та зміни до реформи енергетичного сектора. Йшлося про реалізацію програм енергоефективності, зокрема впровадження енергоощадних технологій у житловому господарстві.

Україні треба чимало інвестицій у модернізацію інфраструктури зрошування. Її відбудова буде потужним кроком у розвитку сільського господарства та України як гравця на міжнародному аграрному ринку, — наголосив президент.

Крім того, сторони обговорили продовження реформи фінансового та банківського секторів України.

Також Рено-Бассо розповіли про реформу правоохоронних органів, у рамках якої створено Бюро економічної безпеки. Зеленський пообіцяв за три роки створити в Україні прозору й ефективну судову систему.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський підписав закон про так звані інвестиційні няні. Документ передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.