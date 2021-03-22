Новий американський робот переслідує покупців у магазині. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n152111-novyy-amerykanskyy-robot-peresliduie-pokupciv-u-magazyni-i-proponuie-yim-lasoschi-video.html

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Створили автономного робота, який катається по магазину і нав’язливо пропонує покупцям різні солодощі.

Робот схожий на автономну полицю, яка використовує різні датчики, включаючи LiDAR, для безпечного переміщення. Пристрій отримав назву «Смайлик». Він під’їжджає до потенційних покупців і пропонує їм ласощі. Розробником робота виступила кондитерська компанія Mars Inc. Про це повідомляє видання Futurism.

Наразі такого робота тестують у магазині ShopRite в місті Монро, штат Нью-Йорк. Для цього магазин злегка перебудували, зробивши проходи більш широкими, щоб не ускладнювати переміщення «Смайлика».

За інформацією розробників, робот також збирає дані про взаємодію з клієнтами. Спеціальні датчики допомагають йому стежити, як покупці переміщаються по магазину і взаємодіють з конкретними продуктами. Зазначається, що ця інформація допоможе власникам магазинів краще зрозуміти покупців і їх звички, щоб розробити нові стратегії для збільшення продажів.

Робот «Смайлик» зараз існує лише в єдиному екземплярі, але в разі успішності проекту такі автономні роботи з’являться й в інших магазинах.

Нагадаємо, у Німеччині продемонстрували прототип робота-рятувальника, який повинен приходити на допомогу потопаючим у басейнах та відкритих водоймах.