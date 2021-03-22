Новый американский робот преследует покупателей в магазине. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n152111-novyy-amerikanskiy-robot-presleduet-pokupateley-v-magazine-i-predlagaet-im-lakomstva-video.html

Ракурс

Создан автономный робот, который катается по магазину и навязчиво предлагает покупателям различные сладости.

Робот похож на автономную полку, которая использует различные датчики, включая LiDAR, для безопасного перемещения. Устройство получило название «Смайлик». Оно подъезжает к потенциальным покупателям и предлагает им лакомства. Разработчиком работа выступила кондитерская компания Mars Inc. Об этом сообщает издание Futurism.

Сейчас такого робота тестируют в магазине ShopRite в городе Монро, штат Нью-Йорк. Для этого магазин слегка перестроили, сделав проходы более широкими, чтобы не затруднять перемещение «Смайлика».

По информации разработчиков, робот также собирает данные о взаимодействии с клиентами. Специальные датчики помогают ему следить, как покупатели перемещаются по магазину и взаимодействуют с конкретными продуктами. Отмечается, что эта информация поможет владельцам магазинов лучше понять покупателей и их привычки, чтобы разработать новые стратегии для увеличения продаж.

Робот «Смайлик» сейчас существует лишь в единственном экземпляре, но в случае успешности проекта такие автономные роботы появятся и в других магазинах.

Напомним, в Германии продемонстрировали прототип робота-спасателя, который должен приходить на помощь тонущим в бассейнах и открытых водоемах.