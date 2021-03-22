Економіка України впала на 4% за рік пандемії. Фото: Укрінформ

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Українська економіка впала на 4% за підсумками 2020 року.

Реальний валовий внутрішній продукт України впав після чотирьох років зростання. Торік номінальний ВВП становив 4,194 трлн грн. ВВП в розрахунку на одну душу становить 100,5 тис. грн. Про це22 березня повідомила прес-служба Державної служби статистики.

Наголошується, що минулоріч найбільш постраждала сфера тимчасового розміщування й організація харчування, яка за обсягом у 2020 році скоротилась на 28,5%. Сфера транспорту, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність втратили 16,4% від обсягу.

У Держстаті додали, що попри пандемію та карантин, деякі сектори все ж мали змогу збільшити обсяг виробництва. Сектор будівництва збільшив обсяг на 5,2%, оптова та роздрібна торгівля на 4,9%, а інформація та комунікації на 2,3%.

Раніше у Міністерстві економіки зазначили, що у січні ВВП України скоротився на 2,6−2,8%. Причиною цьому став січневий локдаун. Урядовці не виключали, що за підсумком 1 кварталу 2021 року падіння ВВП може досягти 3%.

Нагадаємо, у Національному банку України прогнозували, що зростання споживчих цін до кінця 2020 складе 7%. Банкіри зазначали, що причиною прискорення інфляції у першому півріччі року буде швидкий споживчий попит, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, подорожчення енергоносіїв і гірший очікуваного врожай сільськогосподарських культур. Також прискорить інфляцію й підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії.