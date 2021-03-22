Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n152109-yaka-vikova-kategoriya-naybilsh-vrazlyva-do-koronavirusu-rozpoviv-lyashko.html

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Найбільш уразливими до коронавірусної хвороби COVID-19 залишаються люди похилого віку.

Ця вікова категорія все ще у «червоній зоні» ризику, оскільки найбільша частка захворілих саме у віковій групі 50−59 років, 60 та старше. Про це 22 березня розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає «Інтерфакс-Україна».

Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих з серпня 2020 року по березень 2021 року. Такий же аналіз зробили й по віковій частці померлих з діагнозом «коронавірусна хвороба». І побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже незмінна. При цьому останні три місяці бачимо зростання саме у віковій групі 60+, — наголосив представник МОЗ.

Ляшко відзначив, що 75−80% усіх летальних випадків реєструється саме у віковій групі понад 60 років. Крім того, у віковій групі 65 і старше вища і вірогідність повторного інфікування.

За словами заступника міністьра, журнал The Lancet опублікував дані про те, що ймовірність повторного інфікування COVID-19 вище у віковій групі 65 і старше — у 47,1% випадків перенесена хвороба захистила від повторного інфікування. Водночас для людей молодше 65 років такий показник становить 80,5%.

Також він додав, що результати третьої фази клінічного дослідження вакцини AstraZeneca, яке нещодавно завершилося у США, показали понад 80% ефективності у віковій групі 65+ років.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили у 7 тис. 893 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих зафіксовали у Львівській області.