Зеленский призвал ЕБРР присоединиться к приватизации в Украине. Фото:

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Владимир Зеленский, президент Украины, 22 марта провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Во время разговора глава государства пригласил финансовую организацию присоединиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине. Зеленский заявил, что благодаря инфраструктурным проектам было создано 190 тыс. рабочих мест во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал главе ЕБРР о законопроектах, которые помогут привлечь инвесторов к реализации инвестиционных проектов. Среди них законопроекты о концессиях и о большой приватизации.

Также были обсуждены вопросы развития аграрного сектора и изменения в реформе энергетического сектора. Речь шла о реализации программ энергоэффективности, в частности внедрение энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве.

Украине нужно немало инвестиций в модернизацию инфраструктуры орошения. Ее восстановление будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке, — подчеркнул президент.

Кроме того, стороны обсудили продолжение реформы финансового и банковского секторов Украины.

Также Рено-Бассо рассказали о реформе правоохранительных органов, в рамках которой создали Бюро экономической безопасности. Зеленский пообещал за три года создать в Украине прозрачную и эффективную судебную систему.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о так называемых инвестиционных нянях. Документ предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.