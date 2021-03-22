В Шмигаля очікують від Авакова правову оцінку вандалізму на Банковій, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n152076-v-shmygalya-ochikuut-vid-avakova-i-bakanova-pravovu-ocinku-vandalizmu-na-bankoviy.html

Ракурс

На результати акції протесту біля Офісу президента 20 березня відреагували в Кабінеті міністрів. Уряд 22 березня розповсюдив заяву, у якій «рішуче засудив вандалізм та наругу над державними символами» під час мітингу та демонстрації на Банковій.

Крім того, в уряді очікують від МВС та СБУ проведення розслідування подій та надання їм відповідної правової оцінки.

Кабмін на офіційному сайті заявив, що «неправомірні дії» під Офісом президента 20 березня є неприйнятними.

Вони суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб, — йдеться у заяві.



Нагадаємо, що затриманим протестувальником, якого правоохоронці назвали «найбільш агресивним» учасником акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, виявився письменник та ветеран бойових дій Владислав Стафійчук, більше відомий як Влад Сорд.

Після його затримання біля Печерського відділку поліції зібралися інші учасники акції. Під відділком виникли сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.