Я російський за культурою — Арестович про “мовний наїзд”

https://racurs.ua/ua/n152077-ya-rosiyskyy-za-kulturou-arestovych-pro-movnyy-nayizd.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник очільника Офісу президента Андрія Єрмака та речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), прокоментував скандал щодо використання лайки у відповідь на «мовний наїзд» — 16 березня Арестович у Фейсбук облаяв користувача, який закликав його послуговуватися державною мовою.

Радник Єрмака зазначив, що свою власну сторінку у соцмережі веде російською мовою.

Тому що це приватний щоденник. Я російський за культурою, — розповів Арестович в інтерв’ю «Україна 24».

Окрім цього, він заявив, що не має наміру вибачатися перед коментаторами, попри заклики деяких нардепів з фракції Зеленського «Слуга народу».

Ні, вибачатися я не буду. Не бачу за що. Ви прочитали один його коментар, треба було й інші. І ті, які були до цього. Я сказав: «Якщо ти такою мовою розумієш, то я тобі й відповім адекватно», — нагадав Арестович.

Він також наголосив, що мовне питання у цій ситуації ні до чого.

Мова тут ні до чого. Треба зовсім мене не знати, щоб навіть уявити, ніби я наїхав на українську мову. Я цій країні давав військову присягу, воював за неї. Як я можу наїжджати на мову України?, — заявив спікер ТКГ.

Окрім цього, він додав, що як представник ТКГ або радник Єрмака він «спілкується виключно українською мовою».