Серійний супергібрид від Mercedes випробував пілот «Формули-1». Фото:

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Серійний супергібрид Mercedes-AMG One випробував семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, який виграв шість титулів із командою «Мерседес».

Після тесту гонщик назвав машину «дорожнім автомобілем, про який мріє будь-який пілот Формули-1». Він також відзначив динаміку автомобіля, заявивши, що він «вистрілює, як куля», в тому числі на електротязі, і похвалив комфорт, характерний для всіх автомобілів марки. Про це повідомляється на офіційній сторінці Mercedes-AMG у Facebook.

Прототип супергібріда, показаний в 2017 році, дійсно називався Project One, проте пізніше марка скоротила назву до One. Наразі невідомо, яке ім’я отримає серійна версія.

Гіперкар отримав силову установку від гоночного боліда Mercedes F1 W07 Hybrid. Це — бензиновий турбодвигун V6 на 1,6-л, чотири електромотори, що живляться від літій-іонних батарей, і роботизовану восьмидіапазонну коробку передач.

Установка видає понад 1 тис. к. с., розганяючи автомобіль до 355 км/год. Прототип цього авто розганявся з місця до 200 км/год менш ніж за 6 сек.

Загалом зі конвеєру зійде всього 275 машин Mercedes-AMG One, кожен з них коштує від 3 млн дол. Всі гіперкари вже продані, а поставки клієнтам марка планує почати до кінця 2020 року.

Нагадаємо, семиразового чемпіона «Формули-1» та пілота «Мерседеса» Льюїса Гамільтона посвятили у лицарі. Ім’я автогонщика внесли в традиційний королівський новорічний список нагороджень.