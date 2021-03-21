В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n152054-evrosouz-ne-gotov-delitsya-vakcinami-s-bednymi-stranami-evrokomissiya.html

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Евросоюз в настоящее время не готов делиться вакцинами от коронавирусной болезни COVID-19 с бедными странами, до тех пор, пока ситуация с производством этих медицинских препаратов в ЕС не улучшится.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает издание Deutsche Welle.

По ее словам, государства-члены Евросоюза в настоящее время испытывают значительное давление по поводу вакцин.

В то же время она отметила, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать глобальную инициативу COVAX, призванную предоставить доступ к вакцинам от COVID-19 развивающимся странам.

ЕС вложил в эту инициативу 2,2 млрд евро. COVAX уже поставил 30 млн доз вакцины в 52 страны, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Тем не мение, не смотря на усилие COVAX, в настоящее время в мире большинство прививок вакцинами против COVID-19 приходится на богатые страны.

Стоит добавить, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан недавно заявил, что имеющихся в ЕС доз вакцин от COVID-19 может быть недостаточно для остановки третьей волны эпидемии коронавируса.

Напомним, недавно в правительстве заявили, что вакцинация от коронавируса в Украине будет осуществляться шестью различными вакцинами от мировых производителей.