Во Львове студентов привлекли к оборудованию дополнительных коек для пациентов с COVID-19, фото: горсовет Львова

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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться, из-за чего возникает потребность в дополнительных больничных койках.

Во Львове сегодня, 21 марта, начали оборудовать дополнительные больничные койки для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. К работам привлекли студентов Университета безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Дополнительные 150 коек планируют оборудовать в одном из корпусов поликлиники на улице Мазепы.

Кроме того, дополнительные койки начинают обустраивать в амбулаторном отделении 8-й больницы. Там планируют развернуть дополнительных 36 коек.

Всего в городе ранее запланировали на первом этапе развернуть дополнительные 366 коек.

Напомним, во Львове 19 марта ввели жесткий карантин, который продлится как минимум до 28 марта.