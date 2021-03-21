У Львові студентів долучили до обладнання додаткових ліжок для пацієнтів з COVID-19, фото: міськрада Львова

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися, через що виникає потреба в додаткових лікарняних ліжках.

У Львові сьогодні, 21 березня, розпочали обладнувати додаткові лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. До цих робіт залучили студентів Університету безпеки життєдіяльності, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Додаткові 150 ліжок планують обладнати в одному з корпусів поліклініки на вулиці Мазепи.

Крім того, додаткові ліжка розпочинають облаштовувати в амбулаторному відділенні 8-ї лікарні. Там планують розгорнути додаткових 36 ліжок.

Всього в місті раніше запланували на першому етапі розгорнути додаткові 366 ліжок.

Нагадаємо, у Львові 19 березня запровадили жорсткий карантин, який триватиме щонайменше до 28 березня.