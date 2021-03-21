На Киевщине разоблачили псевдореабилитацийний центр, фото «ZаБор»

https://racurs.ua/n152052-reabilitacionnyy-centr-v-kotorom-pytali-ludey-razoblachili-v-kievskoy-oblasti-foto-video.html

Ракурс

На Киевщине разоблачили так называемый «реабилитационный центр», в котором незаконно удерживали и подвергали пыткам людей.

В этом заведении под предлогом реабилитации принудительно удерживали людей с нарко- и алкозависимостью и «лечили» за полученные от родственников деньги, сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В заведении правоохранители обнаружили несколько десятков человек, которых там держали. Большинство из них не страдали ни алкогольной, ни наркозависимостью.

Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Удерживаемые в «центре» подвергались пыткам, — подчеркивают в полиции.

Отмечают, что этот «реабилитационный центр», расположенный в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района, не имел разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

В поле зрения правоохранителей этот центр попал после получения сообщения об инциденте, который произошел 20 марта у одной из многоэтажек города Ирпеня. Тогда трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Автомобиль, на котором передвигались похитители человека, обнаружили по адресу этого центра.

Пятерых причастных к совершению указанного преступления лиц задержали, еще одного — разыскивают. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле — лечение не совершали, а совершали пытки над людьми, — подчеркивает пресс-служба полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.