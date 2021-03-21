На Київщині викрили псевдореабілітаційний центр, фото: «ZаБор»

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На Київщині викрито так званий «реабілітаційний центр», в якому незаконно утримували та піддавали катуванням людей.

У цьому закладі під приводом реабілітації примусово утримували людей з нарко- та алкозалежністю і «лікували» за отримані від родичів гроші, повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

У закладі правоохоронці виявили кілька десятків людей, яких там утримували. Більшість з них не страждали ні на алкогольну, ні на наркозалежність.

Ці особи утримувалися в суворих умовах, із металевими ґратами на вікнах, потерпілим категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці «центру» піддавалися катуванню, — наголошують у поліції.

Зазначають, що цей «реабілітаційний центр», розташований у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району, не мав дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

В поле зору правоохоронців цей центр потрапив після отримання повідомлення про інцидент, який стався 20 березня біля однієї з багатоповерхівок міста Ірпеня. Тоді троє невідомих осіб зв’язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля, після чого зникли у невідомому напрямку.

Автівку, на якій пересувалися викрадачі людини, виявили за адресою цього центру.

П’ятьох причетних до здійснення вказаного злочину осіб затримали, ще одного — розшукують. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі кошти за їхню реабілітацію, а насправді — лікування не здійснювали, а чинили тортури над людьми, — наголошує прес-служба поліції.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.