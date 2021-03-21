У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n152054-ievrosouz-ne-gotovyy-dilytysya-vakcynamy-z-bidnymy-krayinamy-ievrokomisiya.html

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Євросоюз наразі не готовий ділитися вакцинами від коронавірусної хвороби COVID-19 з бідними країнами, поки ситуація з виробництвом цих медичних препаратів у ЄС не покращиться.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє видання Deutsche Welle.

За її словами, держави-члени Євросоюзу наразі відчувають значний тиск з приводу вакцин.

Водночас вона наголосила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме глобальну ініціативу COVAX, покликану надати доступ до вакцин від COVID-19 країнам, що розвиваються.

ЄС вклав у цю ініціативу 2,2 млрд євро. COVAX вже поставив 30 млн доз вакцини у 52 країни, — наголосила фон дер Ляйєн.

Втім, попри зусилля COVAX, наразі у світі більшість щеплень вакцинами проти COVID-19 припадає на багаті країни.

Варто додати, що міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан нещодавно заявив, що наявних у ЄС доз вакцин від COVID-19 може бути недостатньо для зупинення третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно в уряді заявили, що вакцинація від коронавірусу в Україні здійснюватиметься шістьма різними вакцинами від світових виробників.