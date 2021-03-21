Міжнародне професійне свято День таксиста відзначають 22 березня, фото:

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22 березня у світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів. Це міжнародне свято, запроваджене Генасамблеєю ООН у 1993 році, його мета — привернути увагу до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання.

Хоча вода дуже поширена на Землі і вкриває 70% поверхні нашої планети, лише 1% води можна пити. В сучасних умовах зростання населення Землі та зменшення доступних ресурсів, проблема доступу до води стає все актуальнішою.

Також на 22 березня припадає ще одне свято, пов’язане з водоймами — День Балтійського моря.

Балтійське море — внутрішнє море північної Європи, яке характеризується порівняно невеликою глибиною (у середньому 55 м). Воно обмежене Скандинавським півостровом, континентальною частиною Європи, і данськими островам.

Крім того, на 22 березня припадає професійне свято — День таксиста. Цю дату обрано для святкування, оскільки саме 22 березня 1907 року на вулиці Лондона вийшли перші автомобілі, обладнані спеціальними лічильниками, відомими нам зараз як таксометри.

Православна церква 22 березня вшановує 40 севастійских мучеників — римських солдатів, які у 320 році стали жертвами переслідувань християн у Римській імперії.

Народні прикмети: