Международный профессиональный праздник День таксиста отмечают 22 марта, фото:

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22 марта в мире отмечают Всемирный день водных ресурсов. Это международный праздник, введенный Генассамблеей ООН в 1993 году, его цель — привлечь внимание к проблемам качества питьевой воды, необходимости охраны водных ресурсов и их рационального использования.

Хотя вода очень распространена на Земле и покрывает 70% поверхности нашей планеты, лишь 1% воды можно пить. В современных условиях роста населения Земли и уменьшения доступных ресурсов, проблема доступа к воде становится все актуальнее.

Также на 22 марта приходится еще один праздник, связанный с водоемами — День Балтийского моря.

Балтийское море — внутреннее море северной Европы, которое характеризуется сравнительно небольшой глубиной (в среднем 55 м). Оно ограничено Скандинавским полуостровом, континентальной частью Европы, и датскими островам.

Кроме того, на 22 марта приходится профессиональный праздник — День таксиста. Эта дата выбрана для празднования, поскольку именно 22 марта 1907 года на улицы Лондона вышли первые автомобили, оборудованные специальными счетчиками, известными нам сейчас как таксометры.

Православная церковь 22 марта почитает 40 севастийских мучеников — римских солдат, которые в 320 году стали жертвами преследований христиан в Римской империи.

Народные приметы: