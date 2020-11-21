Вода имеет несколько жидких состояний — ученыеhttps://racurs.ua/n146797-voda-imeet-neskolko-jidkih-sostoyaniy-uchenye.htmlРакурс
Вода может находиться в двух различных жидких состояниях.
К такому выводу пришла группа американских ученых, сообщает издание EurekAlert.
Обычное «жидкое» состояние воды, с которым мы все знакомы, соответствует жидкой воде при нормальных температурах (примерно 25°).
Однако ученые установили, что вода при низких температурах (-63°) существует в двух различных жидких состояниях — жидкости низкой плотности при низком давлении и жидкости высокой плотности при высоком давлении.
Эти две жидкости имеют заметно различные свойства и отличаются плотностью на 20%. Проведенные учеными эксперименты показывают, что при соответствующих условиях вода будет существовать в виде двух жидкостей, которые не будут смешиваться, разделенных, подобно сосуществованию нефти и воды.
Догадки о возможности существования двух форм жидкой воды выдвигались еще несколько десятилетий назад, однако только благодаря современным технологиям ученым удалось лабораторно это подтвердить.
Дело в том, что при охлаждении воды процесс кристаллизации льда происходит чрезвычайно быстро, поэтому увидеть, что происходит с водой при таких низких температурах, ранее не удавалось.
С помощью инфракрасного фемтосекундного лазера, который производил сверхкороткие, но мощные импульсы тепла, исследователи подогрели аморфный лед высокой плотности до температуры -63°, после чего воду подсветили рентгеном, наблюдая за ее состоянием.
Оказалось, что скорость образования жидкой воды (от 20 наносекунд до 3 микросекунд), в таком случае значительно опережает скорость конкурирующего процесса кристаллизации льда (от 3 до 50 микросекунд).
Отмечается, что это открытие может объяснить многие аномальные свойства воды, реакция которой на изменение давления и температуры очень отличается от других жидкостей. Знание об этих особенностях может иметь важное значение для многих сфер повседневной жизни.
Напомним, капля древней морской воды помогла ученым переписать историю Земли.