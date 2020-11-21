Вода має два рідкі стани

https://racurs.ua/ua/n146797-voda-maie-kilka-ridkyh-staniv-ucheni.html

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Вода може перебувати в двох різних рідких станах.

Такого висновку дійшла група американських учених, повідомляє видання EurekAlert.

Звичайний «рідкий» стан води, з яким ми всі знайомі, відповідає рідкій воді при нормальних температурах (приблизно 25°).

Однак вчені встановили, що вода при низьких температурах (-63°) існує у двох різних рідких станах — рідини низької щільності при низькому тиску та рідини високої щільності при високому тиску.

Ці дві рідини мають помітно різні властивості і відрізняються щільністю на 20%. Проведені ученими експерименти свідчать, що за певних умов вода існуватиме у вигляді двох рідин, що не змішуються, розділених, подібно до співіснування нафти та води.

Здогадки про можливість існування двох форм рідкої води висувалися ще кілька десятиліть тому, проте лише завдяки сучасним технологіям ученим вдалося лабораторно це підтвердити.

Річ у тім, що при охолодженні води процес кристалізації льоду відбувається надзвичайно швидко, тому побачити, що відбувається з водою при таких низьких температурах, раніше не вдавалося.

За допомогою інфрачервоного фемтосекундного лазера, котрий виробляв надкороткі, але потужні імпульси тепла, дослідники підігріли аморфний лід високої щільності до температури -63°, після чого воду підсвітили рентгеном, спостерігаючи за її станом.

Виявилося, що швидкість утворення рідкої води (від 20 наносекунд до 3 мікросекунд), в такому випадку значно випереджає швидкість конкуруючого процесу кристалізації льоду (від 3 до 50 мікросекунд).

Зазначається, що це відкриття може пояснити багато аномальних властивостей води, реакція котрої на зміну тиску та температури дуже відрізняється від інших рідин. Знання про ці особливості може мати важливе значення для багатьох сфер повсякденного життя.

Нагадаємо, краплина стародавньої морської води допомогла ученим переписати історію Землі.