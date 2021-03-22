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23 марта отмечают день метеоролога. Фото: irg77.ru
23 марта отмечают день святого Кондрата и День метеорологаhttps://racurs.ua/n152116-23-marta-otmechaut-den-svyatogo-kondrata-i-den-meteorologa.htmlРакурс
23 марта православные чтят память мученика Кондрата Никомидийского, происходившего из знатной семьи. Обладая значительным богатством, святой не жалел средств на помощь христианам, которые были в заключении за веру.
Обычно в этот день хозяева рыли каналы и отводили воду от дома, чтобы избежать подтоплений. Кроме того, уже 23 марта ждали первую весеннюю грозу.
Народные приметы на 23 марта:
- Журавли прилетели — весна будет теплой.
- Холодный ветер — зима еще долго продержится.
- Вокруг Луны видны круги — скоро пойдет дождь.
- Туман по утрам стелется — к хорошей погоде.
- Тучи бегут по небу — на теплую и дождливую погоду.
В мире 23 марта отмечают День метеоролога, поскольку ежегодно в этот день с 1961 года под эгидой ООН проходит Всемирный день метеорологии. Также 23 марта отмечают день Пакистана, день освобождения Южной Африки и День щенка.
23 марта в истории:
- 1806 год — в Англии запретили работорговлю.
- 1857 год — установлен первый в мире безопасный лифт.
- 1918 год — Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.
- 1928 год — Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.
- 1944 год — основывали Киевский Ботанический сад.
- 1965 год — в космос полетел первый американский экипаж из двух человек.
23 марта, именины отмечают Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Киприан, Клавдий, Кондрат, Леонид, Ника, Никифор, Павел, Папий и Федор.
Напомним, 22 марта в мире отмечали Всемирный день водных ресурсов и День таксиста.
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