23 марта отмечают день метеоролога. Фото: irg77.ru

https://racurs.ua/n152116-23-marta-otmechaut-den-svyatogo-kondrata-i-den-meteorologa.html

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23 марта православные чтят память мученика Кондрата Никомидийского, происходившего из знатной семьи. Обладая значительным богатством, святой не жалел средств на помощь христианам, которые были в заключении за веру.

Обычно в этот день хозяева рыли каналы и отводили воду от дома, чтобы избежать подтоплений. Кроме того, уже 23 марта ждали первую весеннюю грозу.

Народные приметы на 23 марта:

Журавли прилетели — весна будет теплой.

Холодный ветер — зима еще долго продержится.

Вокруг Луны видны круги — скоро пойдет дождь.

Туман по утрам стелется — к хорошей погоде.

Тучи бегут по небу — на теплую и дождливую погоду.

В мире 23 марта отмечают День метеоролога, поскольку ежегодно в этот день с 1961 года под эгидой ООН проходит Всемирный день метеорологии. Также 23 марта отмечают день Пакистана, день освобождения Южной Африки и День щенка.

23 марта в истории:

1806 год — в Англии запретили работорговлю.

1857 год — установлен первый в мире безопасный лифт.

1918 год — Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

1928 год — Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.

1944 год — основывали Киевский Ботанический сад.

1965 год — в космос полетел первый американский экипаж из двух человек.

23 марта, именины отмечают Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Киприан, Клавдий, Кондрат, Леонид, Ника, Никифор, Павел, Папий и Федор.

Напомним, 22 марта в мире отмечали Всемирный день водных ресурсов и День таксиста.