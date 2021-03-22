Офіс президента після мітингу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152104-ofis-zelenskogo-vidmyvaut-vid-vandaliv-sternenka-foto-video.html

Ракурс

Офіс президента в Києві відмивають від фарби. Схоже, чистка оздобленого фасаду будівлі займе не один день.

Клінінгова компанія зіткнулася з труднощами у відмиванні фарби. Працівники підвищили температуру і тиск води, але відмити за кілька хвилин вдалося малу частину однієї літери. Про це 22 березня повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

На відео, яке з’явилося в YouTube, видно, як кілька букв обробили хімічним препаратом і заклеїли. У клінінговій компанії чекають, чи дасть це ефект.

Нагадаємо, у суботу, 20 березня, протест на Банковій у Києві в підтримку активіста Сергія Стерненка обернувся погромом. Хулігани побили вікна в Офісі президента, а саму будівлю заляпали фарбою.

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно у 2 млн грн. Журналісти стверджують, що у київських клінінгових компаніях заявили, що готові відмити граніт і реставрувати двері Офісу президента за 50 тис. грн, а не за 2 млн грн.

Після погрому на Банковій Кабінет міністрів розповсюдив заяву, у якій «рішуче засудив вандалізм та наругу над державними символами» під час мітингу. Крім того, в уряді очікують від МВС та СБУ проведення розслідування подій та надання їм відповідної правової оцінки.