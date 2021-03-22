Хто оцінив відновлення будівлі ОП у 2 млн грн, розповіли у Зеленського

Будівля ОП. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152086-hto-ocinyv-vidnovlennya-budivli-op-u-2-mln-grn-rozpovily-u-zelenskogo.html

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Офіс президента, який став об'єктом вандалізму під час акції на підтримку Сергія Стерненка, хотіли відмити за 2 млн грн.

Відповідну оцінку пошкоджень будівлі надало Державне управління справами на основі оцінок експертів. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Державне управління справами — це була їхня експертна оцінка і вони звертались до фахівців, — заявили в прес-службі.

Повідомляється, що роботи з відновлення будівлі розпочались у неділю, 21 березня. Утім, в Офісі президента не можуть зорієнтувати, скільки часу знадобиться, щоб усе завершити. Наразі вже демонтували двері, у яких скло було розбите, для того, щоби відмити їх від фарби.

Як відомо, до цього Офіс президента повідомив, що ліквідація пошкоджень будівлі коштуватиме приблизно два мільйони гривень. Роботи планували почати якомога швидше, адже «якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими».

Серед пошкоджень, які потрібно ліквідовувати, на Банковій називали:

заміна скла у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі; змивання фарби з фасаду першого поверху, реконструкція дверей та внутрішнього оздоблення тамбура одного з під’їздів через ураження фаєрами;

прибирання ділянок, уражених осередками загоряння на першому поверсі та пожежею в кабінеті на другому поверсі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в київських клінінгових компаніях заявили, що готові відмити граніт і реставрувати двері Офісу президента за 50 тис. грн, а не за два мільйони, як про це раніше повідомила прес-служба Офісу Зеленського.