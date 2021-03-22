Кто оценил восстановление здания ОП в 2 млн грн, рассказали у Зеленского

Офис Зеленского. Фото: УП

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Офис президента, который стал объектом вандализма во время акции в поддержку Сергея Стерненко, хотели отмыть за 2 млн грн.

Соответствующую оценку повреждений здания предоставило Государственное управление делами на основе оценок экспертов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Государственное управление делами — это была их экспертная оценка и они обращались к специалистам, — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что работы по восстановлению здания начались в воскресенье, 21 марта. Впрочем, в Офисе президента не могут сориентировать, сколько времени понадобится, чтобы все завершить. Сейчас уже демонтировали двери с разбитым стеклом для того, чтобы отмыть их от краски.

Как известно, до этого Офис президента сообщил, что ликвидация повреждений здания обойдется в 2 млн грн. Работы планировали начать как можно скорее, ведь «если не начать смывать краску в течение 72 часов, она «въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими».

Среди повреждений, которые нужно ликвидировать, на Банковой называли:

замена стекла во входных дверях одного из подъездов и окно на первом этаже здания; смывания краски с фасада первого этажа, реконструкция дверей и внутренней отделки тамбура одного из подъездов из-за поражения файерами;

уборка участков, пораженных очагами возгорания на первом этаже и пожаром в кабинете на втором этаже.

Напомним, ранее мы сообщали, что в киевских клининговых компаниях заявили, что готовы вымыть гранит и реставрировать двери Офиса президента за 50 тыс. грн, а не за два миллиона, как об этом ранее сообщила пресс-служба Офиса Зеленского.