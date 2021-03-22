Локдаун на Львовщине продлили — область бьет рекорды по новым заражениям

Локдаун во Львове. Фото: Вдень

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Локдаун на Львовщине продлили из-за рекордного количества больных коронавирусом. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля.

За последние сутки в больницы города поступило 63 больных. Выписали только трех человек. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня, 22 марта, в городе приняли решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют у Больницы скорой помощи.

Также город обратился в Министерство здравоохранения с просьбой внести детскую больницу на улице Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. К борьбе с коронавирусом также привлекли железнодорожную больницу города. Сейчас в этой больнице готовы принимать больных, но город должен передать им необходимое количество кислородных концентраторов для тяжелых больных.

Кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках. За последние два дня город получил 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь снизить нагрузку на больницы во Львове.

Садовый добавил, что сейчас местные власти также работают над механизмом дополнительного премирования всех медицинских работников, работающих на передовой борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 марта обнаружили у 7 тыс. 893 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано во Львовской области.