Карантин в Украине. Фото: https://www.dsnews.ua/

https://racurs.ua/n152084-dvijenie-transporta-v-krasnoy-zone-ogranicheniya-budut-ustanavlivat-mestnye-vlasti.html

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Карантин в Украине усиливают в некоторых регионах из-за новой вспышки коронавируса. Кабинет министров намерен передать местной власти полномочия по функционированию транспорта в «красных» зонах.

Заседание Кабмина по данному вопросу планируется провести в понедельник, 22 марта. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.

Полномочия относительно транспорта планируется передать местной власти, — говорится в сообщении.

Сейчас в «красной» зоне карантина запрещено осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок, кроме транзитных перевозок. В то же время в этой зоне разрешено перевозки пассажиров:

легковыми автомобилями в количестве не более, чем пяти человек (в том числе водитель) без учета детей;

служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест и при условии информирования Нацполиции о маршруте;

специальными железнодорожными рейсами внутреннего сообщения, согласованным с Минздравом и Мининфраструктуры;

специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

«Укрзализныця» будет ограничивать высадку или посадку в «красных зонах» исключительно по решению государственных или региональных комиссий.

Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, поэтому нет никаких ограничений высадки или посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях.

Как известно, с 00.00 23 марта город Киев переходит в «красную» зону карантина. 22 марта на внеочередном заседании Кабмин поручил министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенных на территории города, перевести максимальное количество работников на удаленный режим работы.

Напомним, Кабинет министров решил пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 20 марта.